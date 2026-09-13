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ETF на акции США потеряли $4,5 млрд на ожиданиях повышения ставки ФРС

ETF на акции США потеряли $4,5 млрд на ожиданиях повышения ставки ФРС

Американские биржевые фонды (ETF), инвестирующие в акции, зафиксировали чистый отток средств в размере $4,45 млрд за неделю, сообщил Jefferies.

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