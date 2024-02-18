В Симферополе открылась XII аграрная выставка «АгроЭкспоКрым 2024»

В Симферополе открылась XII международная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым 2024». На стенде Министерства сельского хозяйства Крыма больше двух десятков крымских сельхозпроизводителей представили свою продукцию на выставке АгроЭкспоКрым.
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