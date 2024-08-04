США и НАТО разрабатывают очередной план действий против РФ, пишет издание infoBRICS. В подтверждение в статье информагентства цитируются слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена о том, что им необходимо адаптировать действия НАТО к нынешним обстоятельствам.
InfoBRICS: США и НАТО готовят новый план для противостояния России
Комментарии
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Eduard
"Победа" Украины" такая же чушь как и "Победа третьего рейха"!
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16 час.
Eduard
России надо быстрее Украину себе возвращать,пора заканчивать с этим "Яблоком раздора"
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16 час.
Eduard
Весь Запад это сообщество воров-уголовников.Всёчто ни делают,всё незаконно.Пора с G7 кончать,это всего 7 стран из 150!
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16 час.
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