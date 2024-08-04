InfoBRICS: США и НАТО готовят новый план для противостояния России

США и НАТО разрабатывают очередной план действий против РФ, пишет издание infoBRICS. В подтверждение в статье информагентства цитируются слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена о том, что им необходимо адаптировать действия НАТО к нынешним обстоятельствам.