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InfoBRICS: США и НАТО готовят новый план для противостояния России

InfoBRICS: США и НАТО готовят новый план для противостояния России

США и НАТО разрабатывают очередной план действий против РФ, пишет издание infoBRICS. В подтверждение в статье информагентства цитируются слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена о том, что им необходимо адаптировать действия НАТО к нынешним обстоятельствам.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Победа&quot; Украины&quot; такая же чушь как и &quot;Победа третьего рейха&quot;!
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16 час.
Eduard
России надо быстрее Украину себе возвращать,пора заканчивать с этим &quot;Яблоком раздора&quot;
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16 час.
Eduard
Весь Запад это сообщество воров-уголовников.Всёчто ни делают,всё незаконно.Пора с G7 кончать,это всего 7 стран из 150!
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16 час.

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