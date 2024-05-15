Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

Основным кандидатом на должность руководителя Национальной системы платежных карт (НСПК) стал бывший замдиректора департамента финансовых технологий Банка России, а ныне директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на платежном рынке.
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