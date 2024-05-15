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Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

Основным кандидатом на должность руководителя Национальной системы платежных карт (НСПК) стал бывший замдиректора департамента финансовых технологий Банка России, а ныне директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на платежном рынке.

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