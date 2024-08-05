Конец кэрри-трейда: как Япония обвалила мировые рынки

Фондовые рынки обрушились по всему миру, а «индекс страха» VIX, показывающий степень волатильности на биржах, достиг 50 пунктов: выше было только в период паники в начале пандемии весной 2020 года и в разгар глобального финансового кризиса осенью 2009-го.
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