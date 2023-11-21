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Военное обозрение

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ХАМАС разрушает экономику Израиля

ХАМАС разрушает экономику Израиля

Дорого и долгоИтальянский полководец Джан Джакомо Тривульцио как-то заявил: «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги».

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