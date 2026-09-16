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Регионы России

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«Билайн» запустил опцию «безлимит pro» для подписчиков bee

«Билайн» запустил опцию «безлимит pro» для подписчиков bee

Оператор мобильной связи «Билайн» представил новую опцию «безлимит pro» для пользователей подписок bee, которая позволяет использовать мобильный интернет без ограничений по объёму трафика и скорости, даже при отрицательном балансе телефона.

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