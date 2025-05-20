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Половина боеприпасов, найденных в Курской области, сделаны в странах НАТО

Половина боеприпасов, найденных в Курской области, сделаны в странах НАТО

Порядка 50% боеприпасов, найденных в Курской области после освобождения от оккупации ВСУ, произведены в странах-участницах Североатлантического альянса, сообщил ТАСС заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки войск «Север» Потап.

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