Половина боеприпасов, найденных в Курской области, сделаны в странах НАТО

Порядка 50% боеприпасов, найденных в Курской области после освобождения от оккупации ВСУ, произведены в странах-участницах Североатлантического альянса, сообщил ТАСС заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки войск «Север» Потап.
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