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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Замечательной новостью поделилась с нами директор Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа: 🏫 Сегодня стали известны итоги конкурсного отбора на капитальный ремонт здания учебного корпуса и пристройки к нему по пер Казачий.

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