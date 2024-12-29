Недавнее исследование, еще не прошедшее рецензирование, предлагает новую интерпретацию знаменитых петроглифов железного века (helleristninger) в Норвегии и Швеции, предполагая, что почти все они были созданы всего четырьмя художниками

Недавнее исследование, которое еще не прошло рецензирование, дает новую интерпретацию знаменитых наскальных рисунков железного века (helleristninger) в Норвегии и Швеции, предполагая, что почти все они были созданы четырьмя художниками.
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