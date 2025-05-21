Жителя Астрахани посадили на 11 лет за присягу на верность террористам

Астраханские сотрудники ФСБ задержали Сарбалаева Данияла, который оказался сторонником и последователем одной из международных террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации.
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