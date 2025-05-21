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Жителя Астрахани посадили на 11 лет за присягу на верность террористам

Жителя Астрахани посадили на 11 лет за присягу на верность террористам

Астраханские сотрудники ФСБ задержали Сарбалаева Данияла, который оказался сторонником и последователем одной  из международных террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации.

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