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Паркетник Kia Niro второго поколения: теперь вся гамма

Паркетник Kia Niro второго поколения: теперь вся гамма

Компактный паркетник Kia Niro второго поколения дебютировал еще в ноябре прошлого года. Но сначала свет увидела лишь одна версия: базовый гибрид без возможности подключения к розетке пока продается только в Южной Корее по цене от 22 тысяч долларов.

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