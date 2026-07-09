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Царьград

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Компания оспаривает изъятие 16 га в порту Тамань за 26 млн руб.

Компания оспаривает изъятие 16 га в порту Тамань за 26 млн руб.

Компания «Газконтрактинвест», зарегистрированная в Темрюкском районе, инициировала процедуру пересмотра судебных актов, касающихся принудительного изъятия земельного участка площадью около 16 гектаров, расположенного в порту «Тамань».

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