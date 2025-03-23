Пять альтернатив Lada Vesta по цене от 1,35 до 2,0 млн рублей: названы самые доступные китайские седаны в России в марте 2025 года

В России продолжают снижаться цены на новые автомобили, и китайские седаны не стали исключением. «Автоновости дня» изучили актуальные прайс-листы и составили рейтинг пяти самых доступных седанов из КНР на российском рынке в марте 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии