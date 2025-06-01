В Севастополе автобусы №75 будут доезжать до пляжа Парка Победы

Летом автобусы №75 будут доезжать до пляжа Парка Победы. Раньше маршрут №75 запустили по просьбам жителей улицы Братьев Манганари, чтобы улучшить транспортную доступность учебных заведений, медицинских учреждений, торговых предприятий и административных зданий.
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