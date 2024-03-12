Биткоин-казначейство Сальвадора сейчас имеет прибыль в размере $85 000 000 на фоне ралли BTC

Стратегия президента Наиба Букеле по вложениям в биткоины оказалась успешной для Сальвадора, который теперь имеет прибыль на 70% свыше средней закупочной цены в долларах США после последнего взлета первой криптовалюты.
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