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Мединский предложил сотрудникам СБУ прочитать его учебник истории

Мединский предложил сотрудникам СБУ прочитать его учебник истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя возбужденное Службой безопасности Украины (СБУ) уголовное дело из-за его участия в составлении учебника истории, заявил, что с удовольствием направил бы этот учебник всем сотрудникам СБУ для повышения уровня их образования.

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Комментарии
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Grandad
Интересно, учебник истории какого года он предложил бысукраинцам прочитать? У него есть несколько разныхх вариантов нашей истории.
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14 час.

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