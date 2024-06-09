Мединский предложил сотрудникам СБУ прочитать его учебник истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя возбужденное Службой безопасности Украины (СБУ) уголовное дело из-за его участия в составлении учебника истории, заявил, что с удовольствием направил бы этот учебник всем сотрудникам СБУ для повышения уровня их образования.