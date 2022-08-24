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Украинский военный рассказал о массовом бегстве в ВСУ

Украинский военный рассказал о массовом бегстве в ВСУ

Один из бойцов Вооружённых сил Украины поделился информацией о том, что после того, как артиллерия ВС РФ наносит удары по позициям боевиков, они начинают покидать их практически в полном составе, что позволят союзным силам активно прорывать оборону.

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