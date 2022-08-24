Украинский военный рассказал о массовом бегстве в ВСУ

Один из бойцов Вооружённых сил Украины поделился информацией о том, что после того, как артиллерия ВС РФ наносит удары по позициям боевиков, они начинают покидать их практически в полном составе, что позволят союзным силам активно прорывать оборону.
Один из бойцов Вооружённых сил Украины поделился информацией о том, что после того, как артиллерия ВС РФ наносит удары по позициям боевиков, они начинают покидать их практически в полном составе, что позволят союзным силам активно прорывать оборону.
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