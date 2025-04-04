Власти РФ могут ввести биометрию для скоростной езды на электросамокатах

Российские власти рассматривают введение обязательной идентификации по биометрии для пользователей, арендуемых электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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