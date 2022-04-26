“Посидите на сухом пайке”, – Собчак ответила Галкину

Максим Галкин попал в очередной скандал. В запрещенной в России социальной сети Инстаграм*, артист поздравил своих подписчиков с Пасхальными праздниками.
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