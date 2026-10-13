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Поляки против памятников героям

Поляки против памятников героям

Максим Кустов Историческую правду они провокацией считают Посол России в Польше Георгий Михно рассказал о том, как польские власти борются с памятью о подвиге советских воинов, освободивших их страну от гитлеровской оккупации.

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Sergey Ivanov

И что?
Будем на поляков пальцем показывать? А еще можно вспомнить, как украинцы борются с нашей общей памятью. Как за неимением лучшего, берут в национальные герои откровенную фашистскую сволочь- Бандеру и Шухевича.
Ну а на себя слабо оглянуться? Куда, например, делись такие города Ленинград, Горький, Свердловск? А куда исчез памятник Феликсу Дзержинскому с Лубянки?
Не стыдно ли, господа хорошие, свой сволочизм прикрывать, показывая пальцем на кого- то другого?
Мы сами предали все то, за что боролись 3 поколения советских людей. Так какое право мы имеем осуждать тех, кто точно так же, как мы, предал эту память?