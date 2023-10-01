В США взлетели цены на бензин, вследствие этого, рейтинг Байдена пикирует вниз

После того, как Москва и Эр-Рияд в одностороннем порядке понизили добычу нефти на 300 тысяч и миллион баррелей в день соответственно до конца 2023 года, то цена приблизилась к 100 долларам за баррель и готова ее пробить в ближайшее время.