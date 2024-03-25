Депутат из Новосибирска попросил Путина сохранить военный городок в Октябрьском районе

НОВОСИБИРСК, 25 февраля, ФедералПресс. Вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить Военный городок в Октябрьском районе Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии