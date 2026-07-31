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«Челси» — о Мудрике: «Мы рады, что дело завершено и Миша может сразу вернуться к футболу»

«Челси» — о Мудрике: «Мы рады, что дело завершено и Миша может сразу вернуться к футболу»

«Челси» прокомментировал завершение допингового дела украинского вингера Михаила Мудрика и подтвердил, что футболист может немедленно вернуться к тренировкам и матчам.

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