«У нас так принято»: мигранты-курьеры заехали в автобус прямо на мопедах

Водитель за рулем,он не имеет права отвлекаться от дороги. Там антисон стоит,если на некоторое время опустить голову или отвернуть от камеры то мрабатывает сигналка и у дистпечера тоже,за это штрафуют и вплоть до увольнения. Но есть тревожная кнопка на случай драки в салоне.

Юрий Белов

Водителя скорее уволят зато что не обеспечил безопасность остальных пассажиров , продолжив движение с обезьяной на мопеде в салоне . А за рулём голова должна вертеться чуть ли не на 180 градусов , в условиях городского движения . Повернул башку - и стоп , приехали ? Водитель имеет полное право не продолжать движение , даже если в салон запёрся пассажир в грязной одежде или с не обговоренным в правилах весом и габаритом багажа ! По твоему - весь городской муниципальный транспорт просто стоял бы , а всех водителей уволили .