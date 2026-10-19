НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в мечети города Колумбус (штат Огайо). Об этом сообщило местное отделение Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).