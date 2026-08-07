Ивановские полицейские и общественники провели «Зарядку со стражем порядка» для воспитанников центра «Притяжение»

В канун Дня физкультурника в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Ивановской области продолжают приобщать подрастающее поколение к здоровому образу жизни.
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