Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити» детей выросло до шести

Продолжают выявляться печальные последствия произошедшей 22 марта в подмосковном Красногорске трагедии.
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