Участников «голой» вечеринки Киркорова и Глюкозу вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом»

«Король эстрады» должен был открывать праздничный концерт.Из традиционного праздничного концерта «Рождество с Григорием Лепсом» вырезали выступления Филиппа Киркорова и Глюкозы (настоящее имя – Наталья Ионова).
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