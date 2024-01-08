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Участников «голой» вечеринки Киркорова и Глюкозу вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом»

Участников «голой» вечеринки Киркорова и Глюкозу вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом»

«Король эстрады» должен был открывать праздничный концерт.Из традиционного праздничного концерта «Рождество с Григорием Лепсом» вырезали выступления Филиппа Киркорова и Глюкозы (настоящее имя – Наталья Ионова).

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