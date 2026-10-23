Книга об истории древнего каганата представлена в необычном жанре. В Центральной городской библиотеке Астрахани в рамках работы «Клуба детективов» состоялось важное для литературной жизни города событие - впервые была представлена книга Игоря Попова «Призрачная Хазария».
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