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Спасатели обнаружили уцелевших туристов на Ключевском вулкане

Спасатели обнаружили уцелевших туристов на Ключевском вулкане

Сотрудникам спасательной службы удалось добраться до туристов, застрявших на Ключевском вулкане. Информацию об этом передает Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) Камчатского края.

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