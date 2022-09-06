Спасатели обнаружили уцелевших туристов на Ключевском вулкане

Сотрудникам спасательной службы удалось добраться до туристов, застрявших на Ключевском вулкане. Информацию об этом передает Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) Камчатского края.