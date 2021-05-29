Ева.ру

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Наконец-то показала фигуру. Я уж думал там щупальца. Нет, ноги, руки, зад. Все как у людей. В чем сенсация?Молодая жена Петр...
  • Александр
    Теперь это - мэтры!? Пипец!Марина Неелова, А...
  • Лариса Сергеевна
    Как всегда логики никакой. В парке на скамеечке сидеть нельзя, а в кафе и барах до 23 можно. Остается только удивлять...Штраф 4 тысячи ру...

Певица Зара на один день стала поющим курьером

Певица Зара на один день стала поющим курьером

Зара приняла участие в традиционной благотворительной доставке «Дари еду». В течение дня Зара навещала пенсионеров — подопечных фонда — принося им готовые обеды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх