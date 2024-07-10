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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания – фаворит финала Евро-2024 против Англии по версии букмекеров

Сборные Испании и Англии встретятся в финале Евро-2024. Букмекеры считают испанцев фаворитами встречи – на их итоговую победу можно поставить за 1.

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