Есть ли в России необходимость строительства новых мечетей для коренных мусульман? Мы только за, для своих!

ИА "Русский ГУП Продакшн" С учётом роста в России численности мигрантов из Средней Азии и Закавказья, исповедующих ислам, но разделяющих радикальные взгляды, в нашей стране возникла реальная угроза национальной безопасности.
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