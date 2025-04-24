Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Есть ли в России необходимость строительства новых мечетей для коренных мусульман? Мы только за, для своих!

Есть ли в России необходимость строительства новых мечетей для коренных мусульман? Мы только за, для своих!

ИА "Русский ГУП Продакшн" С учётом роста в России численности мигрантов из Средней Азии и Закавказья, исповедующих ислам, но разделяющих радикальные взгляды, в нашей стране возникла реальная угроза национальной безопасности.

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