«Шок и трепет» — почему это не работает

«Этих болванов погубит их же техника. Они думают, что войну можно выиграть одними бомбёжками»(с)Генерал Вермахта об американцах Если вы думаете, что та тупая херня, которую творят нынче укропитеки, это их собственная херня – вы глубоко ошибаетесь.