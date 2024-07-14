Аналитик назвал халатностью действия службы безопасности Трампа

Эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, начальник управления Комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов в беседе с RT рассказал об ошибках, допущенных службой безопасности во время покушения на Дональда Трампа.
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