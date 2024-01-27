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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Лукашенко о борьбе за свои земли: «Они сегодня на наших границах точат мечи»

Лукашенко о борьбе за свои земли: «Они сегодня на наших границах точат мечи»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января, ФедералПресс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил вместе с президентом России Владимиром Путиным на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе «Газпром Арена».

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