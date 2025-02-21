Люди «Да» и Люди «Нет»

Есть три категории людей: те, кто почти никогда не говорит «нет» и отвечает всегда «да» на любые просьбы окружающих людей, другие – те, кто почти всегда говорит «нет» – из их уст редко услышишь согласие «да» «Да» и «Нет» Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько часто вы в своей повседневной жизни говорите слова «да» и «нет»? И какое слово звучит чаще? Вы больше человек-«да» или человек-«нет»? Есть три категории людей: те, кто почти никогда не говорит «нет» и отвечает всегда «да» на любые просьбы окружающих людей, другие – те, кто почти всегда говорит «нет» – из их уст редко услышишь согласие «да», и те, кто в равной степени способны к обоим ответам на просьбы извне.