Сирия обвинила США в создании помех ООН в урегулировании обстановки в Газе

Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад обвинил США в намеренном использовании права вето, чтобы парализовать усилия Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по прекращению огня в секторе Газа и помешать Палестине присоединиться к организации.