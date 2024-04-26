Сирия обвинила США в создании помех ООН в урегулировании обстановки в Газе

Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад обвинил США в намеренном использовании права вето, чтобы парализовать усилия Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по прекращению огня в секторе Газа и помешать Палестине присоединиться к организации.
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