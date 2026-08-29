ЦСКА хочет подписать вингера «Америки» и сборной Уругвая Брайана Родригеса

ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Америки» Брайана Родригеса , утверждает « Чемпионат ». «Правд. Идет тяжело, но шансы на трансфер 26-летнего вингера из мексиканской «Америки» есть», – написал инсайдер Иван Карпов .
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