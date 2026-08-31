Politico: ЕС надавит на Грецию и Испанию из-за недостаточных поставок ракет на Украину

Евросоюз может надавить на Грецию и Испанию из-за недостаточных поставок ракет на Украину. Об этом 31 августа сообщило издание Politico со ссылкой анонимного европейского дипломата.
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