Сбежавшего из России блогера начали разыскивать за неуплату налогов и штрафов

Уехавшего в Дубай блогера Бумагу разыскивают за неуплату долговБлогер Влад Бумага, уехавший из России в Дубай, разыскивается приставами в связи с подозрениями в неуплате налогов, сообщает Telegram-канал Shot .
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