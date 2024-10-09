Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запад очередной раз предлагает Вучичу ввести санкции против России

Запад очередной раз предлагает Вучичу ввести санкции против России

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пока еще не определился с тем, будет ли участвовать в Саммите поддержки Украины странами Юго-Восточной Европы, который должен состояться 9 октября в хорватском Дубровнике.

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