Ничего святого: Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке Алиса БронскаяДипломатические представители Украины в ООН и консульский офис Украины в Нью-Йорке предпринимали попытки помешать мероприятию по чтению памяти жертв Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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