Ничего святого: Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке Алиса БронскаяДипломатические представители Украины в ООН и консульский офис Украины в Нью-Йорке предпринимали попытки помешать мероприятию по чтению памяти жертв Великой Отечественной и Второй мировой войн.