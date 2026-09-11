В Архангельске на проспекте Ломоносова высадят 420 кустов вместо вырубленных деревьев

Зеленые насаждения компенсируют вырубку 179 деревьев при строительстве кампуса «Арктическая звезда».В Архангельске на проспекте Ломоносова появилась новая живая изгородь.
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