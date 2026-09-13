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Иркутск Сегодня

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Иркутская область и Китай обсудили новые горизонты сотрудничества

12 сентября в Иркутске состоялась встреча губернатора Игоря Кобзева с высокопоставленной делегацией КНР во главе с членом Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном.

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