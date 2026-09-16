Жители Савёловского познакомятся с необычной фотоэкспозицией в парке САО

Если вы планируете прогулку по «Ходынскому полю», обязательно загляните на центральную аллею — там сейчас проходит выставка, мимо которой сложно пройти равнодушно.
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