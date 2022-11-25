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Боевик Азова*: Русские и украинцы — это один народ, и забыть общую историю невозможно

Боевик Азова*: Русские и украинцы — это один народ, и забыть общую историю невозможно

Оказавшийся в плену украинский националист Владислав Дудчак совершил переоценку своих убеждений.Сдавшийся в плен боевик Азова* Владислав Дудчак с позывным "Доцент" – образованный человек, так как имеет научное звание кандидата философских наук.

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