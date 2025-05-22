Сбер намерен взыскать более 91 млрд рублей с бывшего трейдера Антипинского НПЗ

Сбербанк подал иск к нефтяной компании «Новый поток» (НКНП) — суть требований не раскрывается, однако, по данным картотеки арбитражных дел, спор касается исполнения обязательств по договорам займа и кредита.
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