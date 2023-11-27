Российско-армянские отношения за последний год претерпели ряд изменений, причем скорее в худшую сторону — Армения проводит учения с американскими военными, обвиняет Россию в «потере» Нагорного Карабаха, отменяет учения с союзниками по ОДКБ, а премьер-министр Армении Пашинян отказывается посещать саммиты союза,… Пашинян ринулся в атаку: Теперь Россия должна Армении? .